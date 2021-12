Le pagelle di Spalletti: terzo ko casalingo di fila, un disastro. Alcune scelte non convincono

vedi letture

Certo l'emergenza non aiuta, i tanti assenti sono una spada di Damocle per questo Napoli. Però perdere in casa contro lo Spezia 1-0 senza subire neanche un tiro in porta avversario, deve far suonare un campanello d'allarme nello spogliatoio comandato da Luciano Spalletti. Per la Gazzetta "stavolta non riesce a tenere alta la tensione anche a causa delle assenze pesanti, ma alcune scelte non convincono". Per il Corriere dello Sport è "ufficiale la sindrome del Maradona" visto che arriva la terza sconfitta di fila in casa. Poi aggiunge che il Napoli "sembra stanco e vittima dei soliti cali di tensione" oltre all'imprecisione sotto porta visti i 26 tiri con zero gol. Per Tuttosport ha in mente di comandare la sfida dal primo all'ultimo minuto ma "forse il primo a sorprendersi della verve dei liguri è proprio lui". TuttoNapoli è durissimo con l'allenatore toscano: "Un disastro. Rimedia un'altra sconfitta casalinga, togliendo i giocatori migliori fino a quel momento nella fase cruciale". Il Mattino invece scrive: "Non si comprende bene perché, dovendo recuperare, rinunci così rapidamente a Mertens". Poi aggiunge che il "ritmo è altalenante in maniera preoccupante". Infine TMW: "Terzo ko di fila al Maradona, il secondo contro una squadra in lotta per salvarsi. Il primo tempo è negativo, il secondo è sfortunato. Chiude l'anno nel peggiore dei modi, ma le tante assenze oggi pesano più che mai".

I voti

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Il Mattino - 4,5

TuttoNapoli - 4