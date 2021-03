Le pagelle di Stryger Larsen: come gli è venuto in mente di alzare il braccio così?

Basta poco per far sfumare due punti. Nel caso dell’Udinese e di Stryger Larsen, un braccio alto a tempo ormai scaduto. Lo ricorderà per molto tempo, scrive Tuttosport (voto 5), mentre La Gazzetta dello Sport sceglie il 4,5 e sottolinea: “San Siro dà e toglie: un anno fa, aveva gelato lo stadio, stavolta la combina grossa”. Il voto più basso è il 4 del Corriere dello Sport, che si chiede: “Come gli è venuto in mente di alzare il braccio a quel modo?”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

TuttoUdinese: 3