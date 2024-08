Le pagelle di Vlahovic: dal digiuno alla doppietta, si riprende lo scettro del bomber

Ritrova il gol Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus ha realizzato una doppietta nel successo dei bianconeri contro il Verona di Paolo Zanetti. "Dal digiuno alla doppietta - scrive la Gazzetta dello Sport - dopo i due pali e un gol annullato col Como segna di piede, dal dischetto e... quasi di testa. Fa pure il difensore sugli angoli: sempre più uomo squadra, personalità e concretezza".

"Relega a casuale la statistica del mancato gol contro il Como - l'analisi di Tuttosport - vuoi per i due legni o vuoi per quel cervellotico fuorigioco. A una settimana dallo sfortunato esordio, DV9 si riprende lo scettro di bomber: prima occasione ed è subito gol, quindi il raddoppio con freddezza dal dischetto. Qualche imprecisione negli appoggi spalle alla porta, ma non quando si ritrova di fronte a Montipò".

"Si riprende con gli interessi quanto la sfortuna gli aveva negato con il Como - si legge sul Corriere dello Sport -. Alla prima palla fa centro, sfiora soltanto sul raddoppio di Savona, poi è freddissimo per la doppietta dal dischetto". Questo il commento di TMW: "Col Como era andato bene ma mancava il graffio, in quel di Verona rimane invece nascosto fino al momento in cui segna il primo gol del match. Quindi è freddo dal dischetto per doppietta e 3-0".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Bianconeranews.it: 8