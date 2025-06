Le pagelle di Yildiz - Ahh come gioca Kenan! La sua linguaccia zittisce i tifosi marocchini

vedi letture

Ahh come gioca Kenan Yildiz! Se Maurizio Mosca fosse ancora tra noi, probabilmente sarebbe questa l'esclamazione che dedicherebbe al nuovo numero 10 della Juventus vedendolo realizzare gol capolavoro come quello del 2-0 o giocate come quella del 3-1 di ieri contro il Wydad Athletic Club. "Propizia l'1-0 dopo una bella triangolazione con Thuram, segna il 2-0 con un golazo da fuori area (è il più bello della sua carriera?) e poi chiude la partita con una combo sterzata-destro a girare da far stropicciare gli occhi. Alla fine nominano "Superior Player of the Match" e non è certo un caso: è un calciatore Superiore, a tutti gli altri in campo a Philadelphia e non solo", è la pagella che gli abbiamo dedicato su TMW premiandolo con un 8.

Si sale all'8,5 sul Corriere dello Sport, per poi tornare all'8 su La Gazzetta dello Sport, che motiva così la sua scelta: "Mette lo zampino sul primo gol (autogol di Boutouil), raddoppia con una magia e chiude con una doppietta. Cinquanta (presenze) e lode". Voto 9 invece sul quotidiano Tuttosport: "Di stadio in stadio impazza la Yildiz-Mania, con quella linguaccia iconica a zittire - dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio - il pubblico del Wydad, che fischia la manovra bianconera dall’inizio alla fine del match. Il suo gol, seppur deviato da Boutoil, arriva da una percussione palla al piede semplicemente perfetta condita da un uno-due con Thuram da playstation. Poco dopo firma il raddoppio bianconero con una bordata da fuori area di esterno collo che lascia di stucco Benabid. A metà del secondo tempo chiude la partita completando una tripletta fake: inserimento con i tempi giusti, dribbling e conclusione a giro verso il secondo palo. È semplicemente ingiocabile, oltreché in un’eccellente condizione atletica. Esce tra gli applausi del Lincoln Financial Field".

Le pagelle di Kenan Yildiz

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 9

TuttoJuve: 8