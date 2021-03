Le pagelle di Kjaer: oltre al gol. L'Ibrahimovic della difesa si conferma professore di tattica

vedi letture

“L'unico over 30 della squadra è una presenza fondamentale nella regia difensiva e nell'anticipo. E alla fine si inventa pure goleador”. Raccontiamo così la gara di ieri sera a Old Trafford di Simon Kjaer su TMW. Per la Gazzetta dello Sport è un professore di tattica, “lo hanno definito l’Ibrahimovic della difesa e un caso non è”. Secondo il Corriere dello Sport “si conferma per l’ennesima volta acquisto azzeccato”, mentre per Tuttosport è molto semplicemente un “muro invalicabile”. Per questo tutti i voti del danese vanno dal 7 in su.

Le pagelle di Kjaer

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7