Le pagelle di Lautaro: sul gol è un ghepardo. Con Sanchez emerge troppo sudamericanismo

Lautaro Martinez trova subito il modo per dedicare un gol pesante alla figlia Nina, appena nata. Peccato che per la sua Inter il gol contro la Juventus non sia servito per trovare la vittoria. "Non è tanto il tiro a meritare la lode, quanto il movimento ad anticipare De Ligt, un balzo da ghepardo", scrive la Gazzetta dello Sport. Che poi aggiunge come insieme a Sanchez esprima troppo "sudamericanismo", con tocchi e tocchettini. Anche per il Corriere dello Sport "sente la mancanza di Lukaku", mentre per Repubblica "movimento e gol sono da centravanti vero".

Le pagelle di Lautaro Martinez

TMW 6

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 6,5