Le pagelle di Lukaku: partita di lotta. Viene recuperato, Romero gli toglie il 2-0

vedi letture

Serata difficile per i difensori dell'Atalanta, ma non solo. Romelu Lukaku non riesce a trovare il gol, pur sportellando come non mai con Romero e Djimsiti. L'argentino gli toglie il 2-0 dopo una percussione da mezzofondista, ma il belga è comunque il terminale ultimo (e spesso unico) della manovra interista, basata più su passaggi diretti che non sul palleggio. Per quello che è stato l'MVP del mese di febbraio è una serata di sofferenza e lotta, però lavora in maniera preziosa per la squadra.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5