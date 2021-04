Le pagelle di Osimhen: il centometrista è a 7 in campionato. Strapagato, ma pure straforte

"7 in un campionato a dir poco disgraziato". 7 come il voto in pagella, ma pure come i gol segnati da Victor Osimhen col Napoli alla sua prima stagione. "Ha le sembianze del diavolo per i difensori granata", scrive la Gazzetta dello Sport raccontando lo scatto che brucia Nkoulou e Bremer. Per il Corriere dello Sport "lo scatto da centometrista è terrificante", ma Osimhen va oltre improvvisandosi anche stopper quando Di Lorenzo perde la bussola. Tuttosport invece si limita ad una considerazione: "Strapagato, ma pure straforte".

Le pagelle di Osimhen

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7