Le pagelle di Ospina: il migliore per distacco. Il suo piede è l'arma del Napoli

vedi letture

Se il Napoli è ancora in corsa per la finale di Coppa Italia, gran parte del merito è di Ospina. È il migliore in campo per distacco, anche grazie ad alcune sue parate che sono provvidenziali. È attento nelle altre circostanze, ferma Pessina e Muriel, viene graziato da Toloi. Si gioca a una sola porta, ma il suo piede - come spiega Il Corriere dello Sport è l'arma della ripartenza napoletana, perché come regista arretrato è meglo dei suoi difensori.

TMW 7,5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

la Repubblica 7,5

Corriere della Sera 6,5