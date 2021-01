Le pagelle di Pessina: non è il Papu, ma si rende protagonista di un'ora di gioco da urlo

Finalmente il primo gol di Matteo Pessina con la maglia dell'Atalanta. Per tutti è quasi è il migliore in campo nel successo per 5-1 della Dea sul Sassuolo, una partita dominata dal 1' al 90' anche grazie alle sue giocate. Non avrà le qualità di Gomez, ma le sue giocate essenziali risultato altrettanto utili, per Tuttosport. Secondo la Gazzetta, invece, il suo rimorchio da gol è la medaglia che va a premiare un'ora di gioco da urlo.

Le pagelle di Pessina

TMW 7,5

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7,5