Le pagelle di Romero: fa rima con Montero, ha il piglio del lider maximo

vedi letture

Serata in luce e ombra per Cristian Romero. Perché prima rischia di fare un autogol molto simile a quello di Materazzi a Siena, con Sportiello che è costretto a metterci la testa. Poi però non lascia spazio a nessuno, che sia Lukaku o Lautaro Martinez, ringhiando sulle caviglie. La giocata più importante è comunque il recupero su Lukaku lanciato a rete. È sicuramente una serata difficile, con il piglio del lider maximo, come spiega Tuttosport, mentre per La Gazzetta dello Sport fa rima con Montero.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5