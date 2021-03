Le pagelle di Simy: infallibile dal dischetto, va in doppia cifra per la stagione

Nella prima straordinaria vittoria di Serse Cosmi alla guida del Crotone, un 4-2 contro il Torino che riapre flebili speranze per una salvezza che appare comunque cosa complicata, il protagonista assoluto è il nigeriano Nwankwo Simy. Primo perché segna l'undicesimo rigore su altrettanti tentativi con la maglia rossoblù. Poi perché firma la seconda rete con un tap-in, arrivando a dieci in campionato, in doppia cifra. Poi ha qualche problema con il controllo di palla, perché le gambe lo tradiscono, ma voti altissimi, non poteva essere altrimenti.

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7