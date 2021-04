Le pagelle di Tomori: invoca la fine della partita. Terza gara consecutiva sbagliata

vedi letture

Chissà se avrà sognato Correa, stanotte, Fikayo Tomori. Per la Gazzetta dello Sport il difensore del Milan "ha perso smalto". Un accadimento comprensibile, visto che è passato dal non giocare mai a Londra al giocare sempre in rossonero. "Ha invocato disperatamente la fine della partita", scrive il Corriere dello Sport per fotografare le sue difficoltà, mentre Tuttosport sottolinea come sia stato "confermato malgrado le ultime due esibizioni sicuramente non eccelse". E la terza, quella con la Lazio appunto, è forse la peggiore.

Le pagelle di Tomori

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 4,5

la Repubblica - 4,5

Corriere della Sera - 5