Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 Febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LAZIO SI LAVORA AI RINNOVI DI INZAGHI E LUIZ FELIPE. CAICEDO VERSO L’ADDIO. JUVE E MILAN PUNTANO LOVATO, MENTRE ILIC POTREBBE TORNARE AL CITY. INTER, IL DOPO HANDANOVIC PUÒ ATTENDERE. PEZZELLA VALUTA IL FUTURO. BOLOGNA: SCHOUTEN O SVANBERG SACRIFICABILI IN ESTATE

In casa Lazio si lavora ancora al rinnovo di Simone Inzaghi che solo qualche tempo fa sembrava imminente. Se ne parla infatti da tempo senza però che sia arrivata la tanto sospirata firma che eviterebbe il riaprirsi di voragini interne che potrebbero minare la corsa al quarto posto. Anche Luiz Felipe dovrebbe a breve rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ed essere così blindato dai biancocelesti, mentre per quanto riguarda Felipe Caicedo potrebbe esserci il divorzio a fine stagione visto che al momento non si discute di un suo possibile prolungamento.

I gioiellini dell’Hellas Verona sono anche in questa stagione in vetrina. In particolare il difensore Matteo Lovato e il centrocampista Ivan Ilic.Per il primo si è fatta avanti con decisione la Juventus che deve ringiovanire ulteriormente il reparto difensivo, ma anche il Milan è interessato. Per il secondo invece ci sarebbe il Manchester City deciso a riportarlo a casa dopo l’ottima stagione fin qui vissuta. I veneti potrebbero riscattarlo per 10 milioni di euro, ma il City vanta il controriscatto e di conseguenza appare impossibile che, salvo stravolgimenti di piani, il giocatore possa restare in gialloblù.

L'Inter è alla ricerca di un erede di Samir Handanovic, portiere che a quasi 37 anni riesce ancora a fare la differenza nelle partite che contano. I nerazzurri si guardano intorno vista anche l'età avanzata del giocatore sloveno, ma l'unica certezza è che anche la prossima stagione a guidare i compagni dalla porta ci sarà ancora lui. Cragno o Musso possono aspettare, per il momento. German Pezzella, capitano della Fiorentina, è protagonista suo malgrado fin qui di una stagione non esaltante, fatta di prestazioni altalenanti, l'argentino rimane comunque un punto di riferimento sia in campo che all'interno dello spogliatoio. A 30 anni, e con il contratto che va in scadenza a giugno 2022, il centrale dovrà decidere cosa fare della sua carriera, e se troverà un ultimo treno per il calcio che conta. Il suo futuro sembra ancora doversi decidere, ma per il momento c'è solo Firenze e il campo. Spente sul nascere invece le voci che volevano il Penarol interessato a Martin Caceres.

Il Bologna nella prossima stagione potrebbe dover sacrificare uno dei suoi gioielli di centrocampo, in particolare uno fra Schouten e Svenberg che hanno molte pretendenti sia in Italia si all’estero. Cessioni che però potrebbero avere ricadute su tecnico e dirigenza con Mihajlovic e Sabatini vogliosi di rinforzare la rosa e alzarne il tasso tecnico senza però dover sacrificare dei giocatori non solo forti, ma anche giovani come i due sopraccitati.

Fiorentina, Crotone e Cagliari, ma forse sono anche di più. Sono le proposte ricevute da Daniele De Rossi nell’ultimo anno per sedersi su una panchina di A e iniziare la carriera da tecnico. Suo malgrado, la risposta è stata sempre la stessa: mi spiace, ora non posso. Questione di regolamenti e di ritardi nei corsi per il patentino che rischiano di penalizzarlo anche la prossima stagione. Causa Covid-19 però l’ottenimento del patentino da parte dell’ex romanista potrebbe slittare al 2022 facendo restare ancora un anno ai box De Rossi.

PSG, LEONARDO METTE PRESSIONE A MBAPPE PER IL RINNOVO. IL MANCHESTER UNITED PUNTA ANDRE SILVA. FALCINELLI VERSO LA PERMANENZA ALLA STELLA ROSSA, SANNINO RIPARTE DALLA GRECIA. HENRY LASCIA MONTREAL E TORNA IN EUROPA

Il direttore sportivo del PSG Leonardo ha messo un po' di pressione sulla stella francese Kylian Mbappè in ottica rinnovo: “Stiamo parlando già da diverso tempo con Mbappé, adesso è arrivato il momento di prendere una decisione. C'è una buona sintonia tra noi, stiamo avanzando e il dialogo è positivo". Il Manchester United intanto sta aspettando di capire cosa voglia fare Edinson Cavani e si guarda attorno in vista di un possibile addio a giugno. Per sostituirlo uno dei nomi in pole sarebbe quello dell’ex Milan André Silva grande protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte. L’Arsenal ha intenzione di fare tutto il possibile per portare a Londra il terzino classe ‘96 Junior Firpo del Barcellona, anche rinunciare a Hector Bellerin. Il difensore iberico classe ‘95 potrebbe essere la chiave per convincere i blaugrana. Nonostante un contratto fino al 2024 e nessun dissidio, almeno apparente, con il Liverpool il tecnico Jurgen Klopp potrebbe essere tentato da un’altra avventura.L’allenatore dei Reds starebbe guardando con interesse a quanto accade in casa Germania con il ct Joachim Low che dopo l’Europeo di questa estate potrebbe salutare e lasciare libera la panchina. In quel caso Klopp potrebbe essere uno dei più seri candidati alla successione.

Lavori in corso alla Stella Rossa per prolungare il rapporto con Diego Falcinelli che potrebbe essere riscattato dal Bologna. Nelle prossime settimane potrebbero esserci passi importanti verso la fumata bianca. Mister Giuseppe Sannino torna ufficialmente alla guida del Levadiakos. Il tecnico italiano aveva già allenato i Prasinoi nel 2018-2019 e collaborerà con Stefano Albertoli anche in questa seconda avventura. Lo ha annunciato lo stesso club greco sui suoi canali ufficiali Il Lugano ha comunicato oggi l'acquisto di Reto Ziegler, ex Juventus e Sampdoria, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2021. L'operazione è stata condotta dall'agente italiano Alexander Garini. Thierry Henry lascia il Montreal. L’ex attaccante, alla guida dei canadesi dal 14 novembre 2020, ha centrato i playoff della MLS con otto vittorie, 13 sconfitte e due pareggi nella regular season. Il francese ha deciso di salutare per ragioni familiari. Il Borussia Dortmund rende noto di aver prolungato il contratto con Marwin Hitz, che scade a fine stagione, per altri due anni fino al 30 giugno 2023. Il portiere svizzero, 33 anni, è arrivato al Borussia Dortmund nel 2018.