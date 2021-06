MilanNews durissimo con Calhanoglu: "Saluta un traditore. Maldini non si strappa i capelli"

Titolo forte per l'analisi uscita poco fa sul portale MilanNews, che mette sotto la lente d'ingrandimento l'addio del turco Hakan Calhanoglu, passato dalla sponda rossonera di Milano a quella dell'Inter. "Il saluto fuoriluogo di un traditore (per il quale Maldini e Massara non si stanno strappando i capelli)". Chi si somiglia si piglia, ironizza l'autore dell'approfondimento che ricorda come la squadra nerazzurra sia nata da una costola scissionista del Milan. Calhanoglu ha nel DNA la voglia di cambiare, sostiene il sito di fede rossonera che sottolinea la bugia dichiarata dal centrocampista in conferenza stampa prima di Italia-Turchia e il post social con cui ha voluto salutare il Milan, definito "folle". Almeno nel derby, chiosa l'autore, eviti ipocrisie.