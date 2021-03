Speciale panchine: il punto sul Cagliari. Semplici l'uomo per il ciclo ma serve prima salvarsi

vedi letture

A febbraio il Cagliari ha deciso di cambiare: da Eusebio Di Francesco a Leonardo Semplici, per la scossa, per la salvezza ma pure per un altro ciclo. Perché il presidente Tommaso Giulini ha speso e investito, sicché ha scelto anche Stefano Capozucca come nuovo manico del mercato per affiancarlo e provare a costruire insieme una nuova storia. Chiaro: prima la salvezza, perché retrocedere non sarebbe il de profundis ma chiaramente una mazzata sui conti dei sardi. Perché in B sarebbe tosta permettersi giocatori pesanti, da Godin a Nainggolan, e figuriamoci se la loro volontà potrebbe essere quella della cadetteria. Scender giù, per il Cagliari più che per le altre contendenti, vorrebbe dire dover resettare il percorso. Ma non per forza cambiare in panchina.

Semplici 2022 La firma per il secondo anno è un segnale. Di fiducia, prima d'ogni altra cosa, nelle qualità e nello spessore del tecnico toscano. Però lo è anche nei confronti di una rosa che nei pensieri, e pure nelle speranze della proprietà, non è da B. No, il Cagliari non è certo tra le peggiori tre del massimo campionato, però per adesso la classifica questo dice. Come uscirne? Intanto con la media punti che sta tenendo per ogni gara. Dopo Ballardini al Genoa, Semplici è il migliore della Serie A e questo è già un segnale importante. A livello di effettivi forse gli mancano gli amati esterni, ovvero i fludificanti che a Ferrara, alla SPAL, erano la sua arma segreta. A Cagliari non ha dei Fares o Lazzari, sicché sulla destra ha anche adattato Nandez mentre sulla sinistra per ora la gerarchia dice Lykogiannis. Ecco. Le fasce rischiano d'essere il suo tallone d'Achille ma per questo Semplici sta cercando altre soluzioni per la salvezza. E per non perdere un ciclo che può aprire anche in Sardegna.