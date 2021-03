Speciale Under 21 - Brobbey scoperta e rimpianto Ajax: il Lipsia ha già chiuso il colpo

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Il Lipsia ha già chiuso per il nuovo Lukaku

Potenza, fisico, velocità e tanti tanti gol. L'Ajax anche stavolta ci ha visto lungo, arrivando prima di tutti gli altri su uno di quei giocatori che gli addetti ai lavori descrivono come "speciale". Brian Brobbey è un attaccante classe 2002 che si ispira in tutto e per tutto a Romelu Lukaku, perché di Romelu Lukaku apprezza qualità e personalità. Con le giovanili dei Lancieri ha segnato valanghe di gol e negli ultimi mesi, nonostante non abbia ancora 20 anni (ma a quelle latitudini questo non è mai stato né problema né ostacolo), è riuscito a lasciare il segno anche in prima squadra. Peccato che... a giugno l'Ajax sia già rassegnato a perderlo a zero. Nonostante il corteggiamento della dirigenza e lo spendersi in prima persona del tecnico Ten Haag. Brobbey, nuova stella lucente della scuderia Raiola, ha già trovato l'accordo col Lipsia in vista del prossimo anno e fino al 2025. Con l'Ajax che dal suo addio non incasserà neanche un euro, partendo a parametro zero. Un vero e proprio colpaccio, quello del club della Red Bull, che per l'ennesima volta ha bruciato la fortissima concorrenza europea per uno dei grandi potenziali campioni del futuro: su di lui si erano mosse anche Milan e Juventus, ma proprio come successo con Haaland il suo destino non parlerà italiano.