Speciale Under 21 - I difensori dell'Italia. Gabbia guida il reparto, tanti i giocatori pronti

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Italia - I difensori

Le ultime indicazioni di campo parlano abbastanza chiaro. L'Italia del ct Nicolato, nelle ultime uscite, ha vinto e convinto col 3-5-2 e così, salvo ripensamenti, anche l'Europeo sarà affrontato con questo modulo. Con la maglia del Milan Matteo Gabbia si sta ritagliando il suo spazio e sarà ancora lui a guidare la difesa azzurra. Ai suoi lati, poi, tante le alternative: una di queste può essere Matteo Lovato, 21 presenze col Verona. Con lui pure Enrico Del Prato della Reggina che con l'U21 ha trovato spesso spazio ultimamente. Buone chance anche per Riccardo Marchizza dopo le buone sensazioni raccolte col suo Spezia, ma in ballo ci sono pure Lorenzo Pirola del Monza e Luca Ranieri della SPAL. I terzini presenti nell'elenco dei convocati, dovesse esser confermata la difesa a tre, agirebbero da quinti di centrocampo: quelli più avanti nelle gerarchie, non fosse altro che per una questione di minutaggio in Serie A, sono Gianluca Frabotta e Gabriele Zappa. Con loro anche Marco Sala e Raoul Bellanova.