I tecnici italiani fuori dall'Europa, Fonseca: "Solo coincidenze, Inter l'anno scorso in finale"

La Roma di Paulo Fonseca corre in Europa con un allenatore straniero in panchina, mentre le italiane di Champions (tutte guidate da tecnici italiani) hanno deluso: “È solo una coincidenza - dice il portoghese a Sky - gli allenatori italiano sono molto bravi ma non possiamo dimenticare che lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale".

Più facile vincere l'Europa League o il quarto posto?

"Non è facile, in Italia abbiamo squadre molto forti. Sono squadre che giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l'Europa League e vogliamo lottare per entrare nelle prime quattro. Non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine".

