The Sun - Flop Champions e bilancio da sistemare, la Juve a un bivio: terrà CR7 o de Ligt?

La Juventus dovrà aspettare almeno un altro anno per portare a casa l'agognata Champions League, trofeo che il club bianconero non conquista dal lontano 1996. Una maledizione, sottolinea il Sun, che non si è interrotta nemmeno con l'ingaggio di Cristiano Ronaldo nell'estate 2018. Il fenomeno portoghese oggi ha 36 anni e la Vecchia Signora, scossa da quest'eliminazione anche e soprattutto per i mancati introiti, potrebbe ritrovarsi a un bivio: tenere CR7, con il suo stipendio altissimo, oppure provare a cederlo per preservare l'altro top player, ovvero Matthijs de Ligt.

Il futuro di Ronaldo - La Juventus ha registrato perdite per oltre 100 milioni di euro dall'inizio di questa stagione e il cinque volte Pallone d'Oro pesa parecchio sul bilancio (contratto da oltre 30 milioni fino a giugno 2022). Così, secondo il quotidiano inglese, non è escluso che si possa trovare una soluzione che aiuti a bilanciare i conti. E le strade sono due: dar via CR7 oppure privarsi di de Ligt. Chi può permettersi l'ex Real Madrid? Solo quattro club: il Paris Saint-Germain, il Manchester United, l'Inter Miami e lo stesso Real.

Dall'altra parte, potrebbero aprirsi scenari interessanti anche per il difensore olandese.De Ligt piace a mezza Europa e non farebbe fatica a guadagnare altrove lo stesso stipendio che oggi percepisce in Italia. Sulle sue tracce, in particolare, ci sarebbe il Manchester United, che sembra aver rinunciato a ingaggiare Sergio Ramos e Raphael Varane.