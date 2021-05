Valzer degli allenatori - Maldini ha già fugato ogni dubbio sul futuro di Stefano Pioli

Paolo Maldini che è uomo di calcio e di mondo, ha preferito fugare i dubbi per tenere il boccino della partita solo sul presente. Per togliere le nubi dal domani e precisare che "Stefano Pioli resterà l'allenatore del Milan a prescindere". Nessun dubbio, sicché la storia sembra già finita. L'allenatore ha dimostrato di meritare il livello, di essere uno in grado di portare una squadra oltre l'ostacolo e di andare in Champions League. Gli è mancata profondità nella rosa, soprattutto in attacco, e ha pagato la scelta di non avere un vero numero 9 alternativo a Zlatan Ibrahimovic.

99% Finché non ci sono le firme, anche sul rinnovo, nulla è certo. Però Pioli piace alla dirigenza, ai senatori, ai giovani. Non solo come uomo, ma anche come allenatore. Per le idee, per il gioco, per il polso e per il carattere. Ha dimostrato di essere uno da Milan e Maldini, che è uomo di mondo e dirigente da grande squadra, ha fugato ogni dubbio. Prima che arrivi l'ultimo valzer Champions contro l'Atalanta.