Ibrahimovic assente a Roma? Furlani: "C'eravamo comunque io, Moncada e il proprietario"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan, Tammy Abraham si è soffermato tra le altre cose anche sul feeling con Leao ma non solo: "Leao? C'è una storia abbastanza divertente dietro. Abbiamo deciso prima di entrare (contro la Lazio) cosa fare insieme, siamo entrati e abbiamo fatto quello che volevamo fare".

Al fianco del neo attaccante rossonero, inoltre, era presente anche l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, che tra le altre cose si è soffermato sul mercato ma non solo: "Importantissimo l'entusiasmo con cui è arrivato Tammy. Tutti gli acquisti hanno fortemente voluto il Milan, vogliono essere parte di questo progetto e per questo li ringraziamo".

Come giudica il mercato estivo del Milan?

"Abbiamo fatto quello che volevamo fare fin dall'inizio. Siamo soddisfatti".

Come mai avete rinnovato Jovic e poi avete preso un'altra punta oltre a Morata?

"Abbiamo tre competizioni più la Supercoppa. Ci sono tante partite, quindi per noi ha senso avere tre attaccanti".

Come valutate Fonseca?

"Avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite, ma non c'è nessun tipo di panico, ma eviterei di parlare di partite importantissime. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dal mister in preparazione, siamo a supporto suo e anche la squadra è con lui".

Cosa pensa dell'assenza di Ibrahimovic non c'era a Roma?

"Zlatan aveva preso impegno da tempo, da prima di arrivare al Milan. Annuciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento. C'eravamo io, Moncada e anche il proprietario".

Come giudica il caso Theo Hernandez-Leao?

"Se n'è parlato tanto, anzi troppo. Noi della dirigenza e i giocatori stessi eravamo sorpresi dalla reazione che c'è stata. E' un non-evento per noi".

