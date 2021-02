Il 2-1 di Napoli visto dai media spagnoli: "Il Granada fa la storia nel tempio di Maradona"

“Un eroico Granada fa la storia in Europa”. Il 2-1 di Napoli, che consente alla squadra iberica di eliminare gli azzurri e accedere agli ottavi di finale in Europa League, ha avuto una grandissima eco in Spagna. Il titolo è quello dell’edizione online di Marca, ma il risultato di stasera fa capolino anche sull’homepage di As: “Gloria nella casa di Maradona”. “Dolce sconfitta - scrive Sport.es - del Granada nel tempio di Maradona”.