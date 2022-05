Il 99° uomo più ricco del mondo tende la mano alla Lazio: "Sono pronto ad aiutare"

Changpeng Zhao, 99° uomo più ricco del mondo secondo Bloomberg e Ceo di Binance, è sbarcato a Roma e oggi sarà a Formello dove incontrerà la Lazio e Lotito. A margine dell'incontro di ieri col ministro dello sviluppo economico Giorgetti, ha parlato anche di un suo possibile coinvolgimento proprio nella Lazio: "Di solito non compriamo squadre di calcio perché non sapremmo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token ed aumentare il coinvolgimento dei tifosi, potremmo diventare mainer o investitori. Vogliamo aiutare il club ad entrare nel nuovo mondo delle cryptovalute, cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie, anche della Lazio". A riportarlo è Il Messaggero.