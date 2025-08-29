Renate, dalla Pergolettese arriva l'attaccante Anelli: contratto annuale con opzione
L'attaccante Nicola Anelli, autore di 25 presenze nella passata stagione con la Pergolettese, è un nuovo giocatore del Renate. Lo annunciano i due club sui rispettivi canali social sottolineando come il giocatore si sia trasferito a titolo definitivo. Questi i due comunicati:
"AC Renate comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Pergolettese le prestazioni sportive di Nicola Anelli, seconda punta classe 2004, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026 (un anno con opzione per il secondo).
Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Anelli nonostante la giovane età vanta già 55 presenze in Serie C, impreziosite da 2 gol e 2 assist con le maglie di Fiorenzuola e Pergolettese.
Un innesto giovane ma già con esperienza tra i professionisti, pronto a mettere le sue qualità a disposizione della squadra".
"L’U.S. Pergolettese comunica di aver trasferito l’attaccante Nicola Anelli al Renate a titolo definitivo.
Arrivato alla Pergolettese durante l’estate 2024 dal Fiorenzuola, chiude la sua esperienza in gialloblù con 37 presenze. A Nicola un ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera ".
