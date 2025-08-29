Ufficiale L'eliminazione in Champions costa cara: José Mourinho esonerato dal Fenerbahce

José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahçe. Il club turco ha annunciato la separazione dal tecnico portoghese, che era arrivato un anno fa con l'obiettivo di conquistare titoli e spezzare l'egemonia del Galatasaray. La società ha ringraziato lo Special One per l’impegno profuso durante la sua esperienza e gli ha augurato successo per il prosieguo della carriera.

Il periodo di Mourinho a Istanbul è stato contraddistinto da numeri contrstanti: in 62 partite disputate, ha raccolto 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Nonostante la buona percentuale di successi, non sono arrivati titoli e il club ha deciso di interrompere il rapporto in un momento in cui la squadra era chiamata a rilanciarsi dopo la delusione per l’eliminazione dai playoff di Champions League.

Secondo quanto riportato dai media turchi, diversi dirigenti del Fenerbahçe ritenevano che Mourinho non avesse sempre assunto pienamente le proprie responsabilità, e alcune dichiarazioni del tecnico avrebbero alimentato il malumore interno. Questo il breve comunicato diffuso sui canali ufficiali: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera".