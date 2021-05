Il Cagliari pareggia in pieno recupero con Nandez, 1-1 sul campo del Napoli

Il Cagliari trova il pari con Nandez! Duncan scucchiaia in area, Nandez sbuca alle spalle di Hysaj e in scivolata colpisce il pallone di punta spedendolo in fondo al sacco. Pareggio in pieno recupero per il Cagliari!