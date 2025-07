Il calcio italiano piange Celeste Pin. Le parole di Di Chiara, Graziani e Giovanni Galli

Sono ore di lutto a Firenze, dopo la scomparsa a 64 anni dell'ex difensore Celeste Pin. L'edizione odierna di Repubblica contiene dei ricordi di tre suoi ex compagni di squadra ai tempi della Fiorentina come Alberto Di Chiara, Francesco 'Ciccio' Graziani e Giovanni Galli.

Alberto Di Chiara: "È inspiegabile. Perdo un amico vero, qualche estate fa abbiamo fatto le vacanze insieme con le rispettive famiglie. Celeste proteggeva la sua vita privata e amava scherzare. Da giovane gli cantavo: 'Lode a te, Celeste Pin'. Poi, con i primi cellulari, lo prendevo in giro per via del codice pin".

Ciccio Graziani: "Sono arrabbiato, non doveva farmi questo. Abbiamo giocato insieme e sono stato anche suo allenatore. Se aveva un problema avrebbe dovuto parlarmi. Ci eravamo sentiti a giugno, era sereno come sempre. La vita è la cosa più preziosa che ognuno di noi ha, in tanti saremmo corsi in suo aiuto".

Giovanni Galli: "Nella chat degli ex viola l'unica cosa che ci stiamo chiedendo è: 'Perché?'. Siamo distrutti, per me era una persona di casa, quando arrivò a Firenze veniva spesso a cena da me".