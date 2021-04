Il domani è di Locatelli, aspettando la Juventus. Le possibili condizioni di vendita

Manuel Locatelli è il primo nome della lista della Juventus, perfetto per qualità, età e gusti: ha in testa la Juventus e per la Juventus è disposto ad aspettare il momento buono. Così La Gazzetta dello Sport, analizzando il futuro del centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana. La Juventus - si legge - al momento ha un vantaggio non da poco: se vuole accelerare, ha campo libero. Locatelli preferisce la Juve alle squadre straniere che in questi mesi gli hanno mandato segnali e il Sassuolo sa che il momento per cedere il 73 è arrivato.

Le condizioni - È presto per capire tutto sulle condizioni di vendita, ma qualcosa si può intuire. Primo: il prezzo di cui si è sempre parlato, 40 milioni, può essere limato, non dimezzato. Secondo: formule alternative sono permesse, a patto che l’acquisto non sia sottoposto a condizioni. In pratica: bene una cessione a titolo definitivo, bene un prestito con obbligo di riscatto, non un prestito con diritto di riscatto. A questo punto, palla alla Juve: impossibile ora pagare 40 milioni, ma con un’operazione più complessa (magari dopo una cessione utile al bilancio) il grande sì è possibile.