"Il gol in rovesciata? Bello, ma preferisco portare a casa punti". Rivedi Pellè dopo Genoa-Parma 2-1

"Ovviamente penso alla squadra, per me conta sempre la vittoria. Per questo, nonostante il gol, sono rammaricato, preferisco sempre che la squadra possa portare a casa i tre punti. La rovesciata con il Southampton è stata bella è importante, dopo quel gol è arrivata la mia prima convocazione in nazionale", così Graziano Pelle, attaccante del Parma, intervenuto ai microfono di Sky dopo il ko dei Ducali nell'anticipo con il Genoa.

Rivedi le parole di Graziano Pellè