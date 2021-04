Il grande ex Albertosi sul rinnovo di Donnarumma: "Parli chiaro. Non s'è mai esposto"

Il grande ex portiere del Milan Enrico Albertosi ha chiesto all'attuale numero uno del club rossonero Gianluigi Donnarumma di fare chiarezza sul suo futuro. Intervistato da 'MilanNews.it', Albertosi s'è così espresso sul tema: "Credo che un giovane di 22 anni, se è vero che il Milan gli ha offerto 8 milioni di euro l’anno, non dovrebbe rifiutare perché vuole più soldi. Capisco che guadagnare di più fa piacere a tutti, ma un ragazzo così giovane, che ha la possibilità di giocare ancora per 15 anni da titolare in una società come il Milan, credo che non debba pensarci un attimo e rinnovare subito il contratto. Se poi vuole andar via, allora è un altro discorso. Ma deve dirlo lui. Il procuratore fa gli interessi suoi e del suo assistito, ma alla fine è sempre il calciatore che decide".

Si dice sempre che Gigio voglia restare, ma di fatto non lo abbiamo mai sentito dalla sua voce.

"Esatto, non ha mai detto di voler rinnovare il contratto e rimanere al Milan, da questo punto di vista non si è mai esposto. Il Milan ha un portiere che può andare avanti per altri 15 anni, se dovesse andar via per una questione di soldi bisognerebbe poi trovare un sostituto all’altezza".