Il mercato dell'Arsenal - Odegaard in cerca di riscatto. Arteta intanto fa piazza pulita

Se si considerano i tanti giocatori fuori dal progetto, il mercato dell'Arsenal può definirsi decisamente positivo. Tanti, troppi giocatori erano sul piede di partenza da oltre una sessione di mercato e finalmente sono stati ricollocati. Su tutti Mesut Ozil, lasciato fuori rosa da inizio stagione e che ha permesso al club di risparmiare una buona parte del suo oneroso ingaggio. Al suo posto la freschezza di Martin Odegaard, prima richiamato a gran voce da Zidane con un anno d'anticipo, poi quasi mai impiegato. Contenderà un posto sulla trequarti all'emergente Smith Rowe che, sarà un caso, da quando è stato inserito in pianta stabile tra i titolari ha contribuito alla risalita dei Gunners. Soktatis e Mustafi ormai non vedevano più il campo, così come Kolasinac ormai rimpiazzato da un Tierney che si è preso la scena. Da segnalare anche l'arrivo di un dodicesimo affidabile come Mathew Ryan, che lascia Brighton dove dopo tre anni da titolare indiscusso ha perso il posto in questa stagione.

ARSENAL all. Mikel Arteta

ACQUISTI: Omar Rekik (Hertha Berlino), Mat Ryan (Brighton), Martin Odegaard (Real Madrid, p)

CESSIONI: Sead Kolasinac (Schalke), William Saliba (Nizza), Daniel Ballard (Blackpool), Matt Macey (Hibernian), Sokratis Papastathopoulos (Olympiacos), Mesut Ozil (Fenerbahce), Matt Smith (Charlton), Joseph Olowu (Wealdstone), Shkodran Mustafi (Schalke)