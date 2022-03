Il Milan guarda ancora in Francia: piace Gouiri del Nizza, c'è anche il Borussia Dortmund

Occhi in Francia per il mercato del Milan, che in Ligue 1 ha pescato di recente con ottimi risultati. Secondo FootMercato, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Amine Gouiri, centravanti classe 2000 del Nizza.

Scuola Lione, c'è anche il Dortmund. Cresciuto nell'Olympique, nel 2020 Gouiri è passato al Nizza per 7 milioni di euro. In questo campionato, dodici gol in trentaquattro partite. Sulle sue tracce, oltre al Diavolo, anche i tedeschi del Borussia Dortmund.