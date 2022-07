Il Napoli fa all in su Raspadori. L'attaccante ha detto sì, il contratto è pronto: tutte le ultime

Napoli, tutto su Giacomo Raspadori. De Laurentiis - sottolinea il Corriere dello Sport facendo il punto sulla trattativa - ha chiamato l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiedendogli la disponibilità a cedere il suo gioiello. L'idea sarebbe quella di schierarlo alla Mertens, alle spalle di Osimhen, e altri due uomini ai suoi fianchi. Il caro, vecchio 4-2-3-1 insomma. Al signor Luciano spetterà il compito di disegnare la squadra, alla società spetta la missione di chiudere quello che sarebbe un gran colpo.

La base di partenza è ottima.

Raspadori - continua il CorSport - ha detto sì. Ha l'accordo con il Napoli e vuole la Champions: non resta che sbloccare le cessioni. Nel frattempo il prezzo è stabilito: il cartellino vale 30 milioni. Un valore condizionato anche dalla sua situazione contrattuale: il contratto con il Sassuolo da 700.000 euro a stagione scadrà nel 2024 ma lui, dopo la prospettiva azzurra e il profumo di Champions, ha fatto presente le famose ambizioni di cui sopra. Spiegando di non voler rinnovare.

Contratto pronto.

L'accordo con il Napoli, tra l'altro, è già fatto: quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Il club azzurro fa sapere che senza uscite non sarà facile concretizzare e attende che si sblocchino la storia Zielinski-West Ham nonché la situazione di Ounas (ha richieste in Francia e Inghilterra). Raspadori, però, è ritenuto un obiettivo primario: l'idea è portarlo a Napoli in un modo o nell'altro.