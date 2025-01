Il Napoli non molla Fazzini: corsa a due con la Lazio per il centrocampista dell'Empoli

vedi letture

Il nome di Jacopo Fazzini continua a essere al centro del mercato e nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per cercare di scavalcare la Lazio nella corsa che porta al centrocampista dell'Empoli. Corsa a due dunque per il gioiellino azzurro classe 2003 che in questa stagione è sceso in campo soltanto nove volte in campionato, a causa di un infortunio all'anca prima e di un affaticamento muscolare poi che lo hanno tenuto ai box per alcune settimane. Una presenza anche in Coppa Italia, ad agosto contro il Catanzaro, dove ha segnato una doppietta.

Adesso il probabile addio all'Empoli in questo mercato di gennaio, con la Lazio che sembrava essere a un passo dalla chiusura della trattativa, prima che il Napoli effettuasse però il rilancio. Nelle prossime ore il duello di mercato tra la Lazio e gli azzurri andrà avanti, in attesa di capire chi la spunterà.

Intanto Fazzini non è stato convocato dall'Empoli per la gara contro il Venezia. Le parole di D'Aversa.

"Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire”.