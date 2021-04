Il possibile organigramma Juve per il CorSera: Marotta dg, Trezeguet ds, Del Piero vicepresidente

Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna torna con forza sul futuro della Juventus dopo il terremoto Superlega e nello specifico si concentra sul destino e la ristrutturazione possibile della dirigenza. Ad oggi non ci sono indicazioni sul possibile addio del presidente Andrea Agnelli, ma anche il quotidiano rilancia il nome del cugino Alessandro Nasi come possibile sostituto nel prossimo futuro. Nasi però non sarebbe un presidente in prima linea anche sulla gestione sportiva e proprio per questo pensare ad un ritorno in bianconero di Beppe Marotta non sarebbe fantamercato.

Il rientro di due leggende? - Il quotidiano però va oltre e racconta del possibile rientro alla Juventus di due leggende del recente passato: David Trezeguet, attualmente impegnato nel percorso per diventare direttore sportivo, e Alessandro Del Piero che potrebbe prendere il posto di Pavel Nedved come vicepresidente.

