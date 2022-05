Il punto su Bremer: stallo con l'Inter sulle cifre. Rischierà aspettando gennaio con la clausola?

Quello di Gleison Bremer è uno dei nomi più pesanti sul mercato estivo. Il centrale del Torino è stata una delle grandi rivelazioni di questa Serie A ed è sempre più al centro del mercato. Con l'Inter al momento la situazione è di stallo: la richiesta è di 35 milioni di euro, i nerazzurri non vanno oltre i 20-22 e per fare la proposta ufficiale, inoltre, i milanesi dovranno piazzare una cessione (Alessandro Bastoni al Tottenham il maggior indiziato) che ancora non c'è. A gennaio, Bremer ha una clausola per liberarsi a 15 milioni di euro, altro fattore che spinge l'Inter a non alzare ulteriormente l'offerta ma ci sono altre pretendenti (Milan e Tottenham oltre che la Juventus).