Il punto sull'infortunio di Vlahovic: a rischio le ultime due gare con la Juve, non il Mondiale

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sull'infortunio capitato al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, calciatore che s'è fermato in occasione della disfatta del Da Luz e da allora non è più sceso in campo. L'attaccante serbo sembrava potesse accomodarsi in panchina nel derby d'Italia, ma durante la rifinitura ha avvertito nuovamente fastidio all’altezza dell’adduttore e del pube e così non è entrato nemmeno tra i convocati.

Tutt'altro che scontato, a questo punto, il suo ritorno contro l'Hellas Verona, così come contro la Lazio. Il rischio è quello di rivederlo in maglia bianconera solo nel 2023, anche se il suo 2022 non è da considerarsi concluso: Vlahovic sarà protagonista anche al Mondiale in Qatar con la Serbia. Per il c.t. Stojkovic il bomber juventino è intoccabile anche se non al top.