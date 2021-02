"Il responsabile sono io". Rivedi le parole di Gattuso dopo Napoli-Granada

Di seguito un estratto della conferenza stampa di Gennaro Ivan Gattuso dopo l'eliminazione subita dall'Europa League per mano del Granada: "Io spero che i miei giocatori pensino a dare il massimo a dare quello che hanno, anche qualcosa in più. E non preoccuparsi. Abbiamo perso in Supercoppa, siamo usciti in semifinale di Coppa Italia ed è giusto che il responsabile sia io. Però voglio vedere una squadra più tranquilla, che pensi a dare il massimo e mi piacerebbe vedere meno errori di quelli che stiamo commettendo. Bisogna ripartire con entusiasmo e avere più giocatori disponibili perché con più giocatori disponibili qualcuno può rifiatare".