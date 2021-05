Il retroscena su Sarri e la Roma: aveva manifestato interesse. E c'era un summit fissato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di Maurizio Sarri che sembrava a un passo dalla panchina della Roma. "Chi entra in conclave Papa, ne esce Cardinale", e così è stato. La candidatura di Sarri è lievitata quando ha fatto sapere, spiega la rosea, tramite il suo agente Fali Ramadani, che la rosa della Roma era di suo gradimento. Dopo il ritorno di Europa League contro lo United sarebbe stato in programma un summit per provare a trovare la quadra ma l'apertura di Mourinho all'ipotesi ha fatto franare la pista che porta all'ex Napoli e Juventus.