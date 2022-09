Il rientro di Lukaku toglierà minuti a Dzeko. Ma in Inter-Barça i due potrebbero giocare insieme

Il ritorno di Romelu Lukaku ridurrà sulla carta il minutaggio di Edin Dzeko, che però in questo momento è l'attaccante più affidabile a livello europeo. Come riporta il Corriere dello Sport, ad evidenziarlo è il rendimento in tutta la sua carriera, soprattutto se paragonato a quello di Lautaro Martinez, che a San Siro in Champions League non trova la rete da quasi 3 anni. Ecco perché non è da escludere che, insieme al belga, magari già contro il Barcellona, trovi spazio il bosniaco.