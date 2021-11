Il rinnovo di Brozovic torna in primo piano dopo il gol in Champions: l'Inter vuole accelerare

vedi letture

La prima rete in Champions League per Marcelo Brozovic rilancia il tema del rinnovo di contratto del croato attualmente in scadenza nel 2022. Il giocatore, che recentemente ha cambiato agenti velocemente tanto quanto la sua corsa in campo, si è affidato definitivamente al padre e al suo avvocato e ora l'Inter spera che questa chiarezza possa portare presto all'incontro per l'intesa definitiva. A Brozovic potrebbe essere proposto un accordo simile a quello che firmerà Barella, ovvero un prolungamento pluriennale a salire partendo da una base da 4,5 milioni a stagione. Nei prossimi giorni è previsto l'atteso faccia a faccia, che arriverà dopo le parole di Ausilio che ieri prima del match ha dichiarato: "Vogliamo che resti ancora con noi". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.