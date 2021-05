Il valzer della panchina della Lazio tra l'incontro per Inzaghi, Gattuso e Conceicao

Quella della Lazio è una delle tante panchine ancora in forse in vista dell'anno che verrà. Simone Inzaghi pareva certo della conferma, della firma, del rinnovo, ma le ultime settimane sembrano aver incrinato qualcosa. Sicché adesso la permanenza è tutt'altro che scontata, con altri club (Juventus su tutti) che studiano la situazione di Inzaghino. All'inizio della prossima settimana ci sarà un faccia a faccia decisivo per capirne di più: dentro o fuori con Lotito e Tare, ma il club sta chiaramente vagliando tutte le ipotesi. Con Jorge Mendes sta studiando l'opportunità per Gennaro Gattuso, la cui destinazione fiorentina si è decisamente raffreddata (anche se non del tutto chiusa). Ringhio lascerà Napoli ed è il nome caldo ma occhio a Sergio Conceicao: annuncerà il suo futuro al Porto, se resterà o dirà addio. La Lazio lo corteggia e lui non ha certo chiuso la pista. Anzi.