Immobile in panchina nella Lazio, Lotito: "Sarri sceglie in autonomia, ho solo dato un consiglio"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così a Sport Mediaset prima dell'incontro di Champions League contro il Celtic: "Questa squadra da punto di partenza è diventata d'arrivo e può capitare di perdere la ferocia in certi momenti. Al di là della qualità tecnica servono voglia, spirito, umiltà, coesione e sacrificio. Forse alla squadra sono mancati e all'allenatore ho detto che deve giocare chi è più propenso verso questi elementi".

Come giustificare l'assenza di Immobile?

"Qui nessuno ha dettato l'esclusione di alcuno. La società ha puntato sull'allenatore che ha la totale autonomia tecnica e tattica. Se ha deciso per questa formazione è perché ritiene sia la più idonea per competere in questa partita".

Sarri quindi è confermatissimo.

"Assolutamente sì, io ho dato solo un'indicazione. Che giocasse chi è più in forma o può dare qualcosa in un certo tipo di partita. Le scelte di Sarri sono sulla base del lavoro fatto in settimana e su quanto pensa di ricavare dal campo".