In Argentina sono sicuri: in estate Cavani sarà un nuovo giocatore del Boca Juniors

vedi letture

Edinson Cavani ha preso la sua decisione: questi saranno i suoi ultimi mesi in Europa, poi una volta che il contratto con il Manchester United sarà scaduto, volerà in Sud America per vestire la maglia del Boca Juniors. Come si legge su Olè infatti il Matador a luglio sarà un nuovo giocatore del Boca: decisivi i contatti fra il fratello-agente di Cavani e il dirigenza degli Xeneizes.