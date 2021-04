In attesa dei record di Daei e Robbie Keane, CR7 può superare Romario nel derby col Torino

Con la rete di ieri sera contro il Lussemburgo di Cristiano Ronaldo, il portoghese della Juventus è andato in gol per il 18esimo anno consecutivo con la maglia del suo Portogallo. Quello di CR7 non è ancora un record, tuttavia, visto che l'ex Inter Robbie Keane ha fatto meglio trovando il gol con la sua Irlanda per 19 anni consecutivi. Il prossimo anno Ronaldo potrà eguagliarlo, mentre per superarlo occorrerà attendere eventualmente il 2023. Per raggiungere Ali Daei come miglior marcatore di sempre con una Nazionale invece potrebbe volerci molto meno: l'iraniano è a 109 gol, solo 6 in più del portoghese ora a 103.

Lasciato da parte il Portogallo, ora, per CR7 è tempo di tornare a pensare alla Juventus e proprio nel derby contro il Torino potrebbe arrivare l'ennesimo record della sua carriera: con una rete, infatti, Ronaldo eguaglierebbe Romario al secondo posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi a 772 gol in carriera. Con una doppietta, ovviamente, centrerebbe subito il sorpasso.