Inizia oggi l'avventura di Gianluigi Donnarumma al PSG: in programma le visite mediche

In ritiro con la Nazionale, sempre a Roma e con un treno nel pomeriggio in programma per rientrare a Firenze, Gianluigi Donnarumma di fatto inizierà oggi l'avventura al Paris Saint-Germain. Ancora non ufficialmente ma sono in agenda oggi le visite mediche con il club parigino. Inizialmente fissate a metà della scorsa settimana, d'accordo con club e Federazione Gigio ha preferito aspettare la fine del girone di qualificazione e la giornata odierna, nella settimana che porterà agli ottavi di finale di Wembley.