Insigne e la maledetta caccia al 100° gol: dalla Juve alla Juve. 23 giorni senza segnare

Un tarlo nella testa, chissà, ma sicuramente nelle prestazioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli insegue il gol numero 100 con la maglia azzurra: ci proverà ancora contro la Juventus domani. Ma, come fa notare il Corriere dello Sport, da quando ha iniziato a farlo le difficoltà sembrano davvero aumentate. E proprio contro i bianconeri è iniziato un periodo complicato: l’ultima marcatura risale a 23 giorni fa, con la Fiorentina in campionato. Era il 17 gennaio, tre giorni dopo il Napoli avrebbe giocato e perso contro la Juventus in Supercoppa, con Insigne a fallire il rigore che avrebbe significato 1-1 e supplementari. Da lì, una crisi: cinque partite senza segnare, ma soprattutto senza brillare. Lui, come tutto il Napoli, che di queste ne ha vinta soltanto una, in casa contro il Parma. Ora, di nuovo la Juve, per provare a riprendere il discorso interrotto al Mapei.