TMW Insigne può davvero liberarsi dal Toronto FC. Ma per ora solo sondaggi: occhio al Como

Lorenzo Insigne, 33 anni, ha voglia di rientrare in Italia. Dovesse palesarsi l'occasione giusta, l'ex capitano del Napoli potrebbe liberarsi dall'attuale contratto col Toronto FC valido fino al 30 giugno 2026 per rientrare nel nostro campionato. Il calciatore napoletano ha uno dei contratti più onerosi della MLS, secondo solo e Leo Messi, e la società canadese è disposta anche a concedergli una buonuscita pur di assecondare, eventualmente, la volontà del calciatore di rimettersi in discussione nel nostro paese.

Un giocatore come Insigne, senza alcun indennizzo per il cartellino, può essere una occasione per tanti club. E infatti diverse società hanno già chiesto informazioni: un pour parler c'è stato con la Fiorentina, un sondaggio anche da parte del Monza. Occhio però anche al Como, club che ha preso Diao dal Betis ma potrebbe ulteriormente rinforzare la batteria di esterni d'attacco.

In una recente intervista Insigne ha così ricordato la sua lunga parentesi partenopea: "Il mio sogno è sempre stato quello di indossare la maglia del Napoli, non capita tutti i giorni trasformare i sogni in realtà. Io ci sono riuscito con i sacrifici della mia famiglia, se ripenso al passato ho tante emozioni come l'esordio ed il primo gol in Champions. Me le sono godute tutte".