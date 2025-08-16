Lazio, Mandas: "Pronti per il campionato. Per me è importante iniziare il terzo anno qui"

Al termine dell’amichevole tra Lazio e Atromitos, vinta dai biancocelesti per 2-0 ha parlato ai microfoni ufficiali del club capitolino l'estremo difensore greco Christos Mandas. Queste le sue parole sul test che ha chiuso la preseason della squadra di Sarri: “Una partita nervosa nel primo tempo, però abbiamo giocato bene, abbiamo giocato il nostro calcio. Siamo pronti per l'inizio del campionato. Abbiamo una settimana, possiamo lavorare su cosa non va e su cosa non va. Io voglio aiutare la squadra. Siamo uniti. Per me è importante iniziare il terzo anno qua, sono molto felice. Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva, sulla linea e possiamo lavorare ancora di più. Ci sono tante cose giuste e altre da sistemare. Il clean sheet per noi portieri è importante".

Sul compagno di squadra Noslin.

“Lavora forte tutti i giorni, penso che siamo tutti molto importanti per la squadra. Tutti lavorano bene, vediamo quando inizia il campionato come partiamo. L'anno scorso è stata una grande esperienza, quest'anno possiamo fare le cose giuste. Non voglio parlare tanto, meglio far parlare il campo. L'Atromitos? Sono felice, ho rivisto molti miei amici. Sono stati la mia prima squadra e sono contento, ora li vado a salutare. I tifosi della Lazio sono sempre con noi e questo è molto importante".